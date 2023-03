Jean Dujardin et Nathalie Péchalat enlacés : le couple affiche son amour pour une grande soirée

Il a beau être la tête d'affiche du drame Sur les chemins noirs de Denis Imbert, inspiré du roman de Sylvain Tesson, dont le papa est décédé récemment, Jean Dujardin voit la vie en rose. Et ce bonheur, il le doit en grande partie à sa femme Nathalie Péchalat. Soutien de la première heure de l'acteur, l'ex-patineuse, passée par la case présidente de la Fédération française des sports de glace, avait bloqué sa soirée de ce lundi 13 mars. Au programme, l'avant-première du film, en salles le 22 mars. Le couple s'est affiché complice et plus tactile que jamais, bras dessus bras dessous sur le photocall face aux nombreux objectifs.

C'est à Paris, à l'UGC Normandie sur les Champs Elysées, que l'événement s'est déroulé. Jean Dujardin a pris la pose avec les membres de l'équipe, parmi lesquels Sylvain Tesson donc, mais aussi le réalisateur Denis Imbert et la comédienne Anny Duperey, elle-même tendrement accompagnée par sa fille Sara Giraudeau. Autres stars rencontrées sur le tapis rouge : Alice David et Charlotte Gabris, très amies depuis leurs collaborations dans Babysitting et Demi-soeurs. Étaient aussi présentes : Aure Atika, Corinne Touzet, Annelise Hesme, Philippe Caverivière, Alexis Michalik, Philippe Lefebvre ou encore l'ex-animateur d'M6 Guy Lagache. Mais Jean Dujardin n'avait d'yeux que pour son épouse Nathalie Péchalat.

L'histoire d'un coup de foudre

L'acteur a fait le premier pas. À l'époque en pleine instance de divorce avec Alexandra Lamy, celle à qui il donnait la réplique dans Un gars, une fille, Jean Dujardin tombe par hasard sur Nathalie Péchalat à la télévision et ressent une chose qu'il n'a visiblement jamais connue : "Je ne l'ai pas vue patiner mais parler, elle m'a charmé. Et à ce moment-là, j'ai choisi ma vie. Je me suis repris en main, je me suis demandé ce dont j'avais envie, où j'en étais, et hop, j'ai foncé ! Prendre des décisions fortes et durables : c'est la seule manière pour moi d'être bien, parce que, alors, j'ai un socle." Ce socle, Jean Dujardin en a pris soin. Toujours fou amoureux de sa belle patineuse après huit ans, l'acteur l'a même épousée en 2018 après la naissance de leur première fille Jeanne en décembre 2015 et avant l'arrivée d'Alice, 2 ans. Un bonheur et une stabilité qui font sa force désormais.