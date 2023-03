"Quand j'habitais à Paris..." : Jean Dujardin et sa vie paisible à Saint Cloud avec Nathalie Péchalat et leurs filles

Jean Dujardin sera à l'affiche de The artist ce jeudi soir sur NRJ12. Un film à succès, grâce auquel il était devenu le quatrième acteur français à être nommé pour un Oscar, ainsi que le premier à remporter celui du meilleur acteur. Un projet qui a définitivement fait basculer sa carrière dans une nouvelle dimension. Mais s'il brille autant, c'est aussi parce qu'il a trouvé un équilibre de vie.

En effet, lorsqu'il n'est pas sur un tournage, il passe du bon temps avec sa femme Nathalie Péchalat et leurs deux filles, Jeanne (7 ans) et Alice (1 an). Tous ensemble, ils vivent dans le parc de Montretout, situé dans la commune de Saint-Cloud, dans l'ouest parisien. Un cadre de vie idéal pour mener à bien son rôle de père, comme il l'a tout récemment confié au magazine Version Femina, pour lequel il a posé en couverture.

"Je ne force rien. J'essaie de leur donner des valeurs, de faire en sorte qu'ils ressemblent à des humains. Pour le reste, si je commence à dire : 'Viens, je vais te présenter à un arbre', je risque de faire chou blanc. Mais je vis proche de la nature, on se promène souvent. Et, même quand j'habitais à Paris, je les faisais marcher plutôt que de prendre la voiture. C'est aussi comme ça que l'on éduque, en disant simplement : 'On y va à pied'. La nature est incluse dans notre mode de vie", a-t-il déclaré auprès de nos confrères.

J'aime être dehors

Vivre proche de la nature est également un merveilleux moyen pour la star de Brice de Nice de déconnecter : "Je me laisse volontairement des zones blanches, où le téléphone ne passe pas. J'en profite, je ne suis pas un stressé et j'accepte volontiers de freiner. Je marche, je m'aère, j'habite à côté d'un parc, j'aime être dehors. Est-ce lié à mon nom ? Je ne sais pas, mais j'ai été élevé comme ça".

En ce qui concerne plus précisément sa nouvelle maison, elle a appartenu jadis au grand Lino Ventura pour la modique somme de 3 millions d'euros, et s'est récemment retrouvée, à l'aide d'une simulation en 3D, sur un compte Tiktok.