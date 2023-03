"Personne ne voulait me croire" : Alexandra Lamy séparée de Jean Dujardin, nouvelle vie inattendue loin de la France

A l'affiche dès demain de l'émouvante Chambre des merveilles de Lisa Azuelos, Alexandra Lamy a joué le jeu de l'interview intime en toute détente dans l'émission En aparté sur Canal+ lundi 13 mars 2023. La star française s'est promenée dans l'appartement de la chaîne pour discuter avec la journaliste Nathalie Lévy de son riche parcours. En voyant des objets destinés à lui rappeler des périodes de sa vie, la comédienne de 51 ans a choisi d'évoquer son long séjour outre-Manche en observant un joli bus à impériale londonien.

Alexandra Lamy a décidé de s'installer à Londres en 2013, année de sa rupture médiatisée avec Jean Dujardin. Pour En aparté, elle est revenue sur ce choix qui a pu paraître radical à l'époque. Vivre à Londres, un rêve de jeunesse que la comédienne n'avait pas eu l'occasion de concrétiser, espérant ensuite que sa fille unique, Chloé - née de son couple passé avec Thomas Jouannet -, ait envie de vivre là-bas à sa majorité pour parfaire son anglais et découvrir une autre vie. Cependant, la jeune fille, âgée de 14 ans à l'époque, lui a proposé de déménager sans attendre : "Avec ton boulot, toi tu peux, moi j'ai mes deux meilleures amies qui habitent à Londres, on le fait maman."

Une motivation qui a poussé l'actrice à sauter le pas, même si ses proches n'ont pas caché leur surprise : "Personne ne voulait me croire. J'avais fait des bouffes avec des copines qui m'ont dit 'tu ne vas pas partir...' (...) Tout le monde avait un peu peur alors que ça va, je suis à deux heures et demi de train, ce n'est pas la grosse catastrophe. Tout ce que j'ai rêvé de faire à 18, 20 ans, eh bien je l'ai fait à 40 ans. On y a passé cinq ans et c'était tellement génial."

Une aventure géniale, mais pas forcément évidente

Mère et fille ont donc posé leurs valises à Londres jusqu'en 2019 et y ont trouvé leur bonheur. Il y a quatre ans, Alexandra Lamy avait déclaré être revenue vivre en France dans les pages de Télé 7 Jours : "Je déménage. C'est une belle page qui se tourne, ce qui nous attriste, Chloé et moi. Mais elle vit désormais à Paris. C'est un crève-coeur parce que cela a été un moment important dans notre vie. Londres restera, pour nous, une grande bouffée d'oxygène, et Chloé est aujourd'hui bilingue." A nouveau amoureuse aujourd'hui, Alexandra Lamy écrit de nouveaux chapitres de sa vie...

Une belle aventure mais qui n'a pas été si évidente. Dans le magazine Elle en 2018, la comédienne confiait : "Je ne vais pas mentir, j'ai beaucoup pleuré ! Se retrouver seule à l'étranger, passé 40 ans, ça fait un peu lose au début ! Mais une fois au plus bas, je ne pouvais que remonter ! J'en ai tiré une formidable leçon : ne compter que sur moi-même." Un choix ardu, que le papa de Chloé avait accepté : "J'ai appelé son père, l'acteur Thomas Jouannet, qui a tout de suite dit oui. Partir là-bas m'a sauvé la vie. Cela m'a permis de redevenir anonyme, de garder la tête haute... Et de ne plus voir ma vie privée exposée en une des magazines."