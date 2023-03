Alexandra Lamy prête à tout pour son chéri : leur projet totalement fou à l'autre bout du monde

Actuellement en pleine promotion du film La Chambre des merveilles dans lequel elle joue le rôle d'une maman prête à tout pour réveiller son fils du coma, avec Muriel Robin qui joue sa mère, Alexandra Lamy a fait de rares confidences sur son compagnon, Pierre. Discrète sur sa vie privée - notamment depuis sa rupture avec Jean Dujardin avec lequel elle jouait le rôle emblématique de Chouchou dans la série Un gars, une fille - l'actrice a révélé à Télé Star quel serait l'un des rêves qu'elle aimerait réaliser avec son nouveau chéri. Un projet fou qui pourrait mener la comédienne à l'autre bout du monde !

Interrogée sur les trois rêves qu'elle aimerait faire, l'actrice du film Jamais le premier soir a ainsi indiqué : "D'abord faire le tour du monde avec mon conjoint, Comme on est dans des domaines complètement différents, cela nous permettrait d'avoir un projet commun. J'adorerais le faire sac au dos, découvrir cette planête qui est tellement belle.". Un rêve qui pourrait l'éloigner quelques mois de sa fille Chloé Jouannet (née en 1997, fruit de son amour avec Thomas Jouannet) duquel elle est très proche. L'occasion ainsi de deviner que son compagnon, qui semble la combler de bonheur, est plutôt du style baroudeur et aventurier.

Je ne lâcherai pas

Forcément, la comédienne de 51 ans a aussi un rêve avec son enfant, sa soeur Audrey et ses parents. "La deuxième chose qui me tient à coeur, c'est de faire un voyage, pas forcément en dehors de France, avec ma famille. C'est quelque chose que l'on remet souvent. A tort. Mes parents vieillissent. Un jour, ils ne pourront plus le faire." a-t-elle expliqué. Enfin, le dernier souhait de la comédienne serait dans sa carrière professionnelle. "J'adorerais réaliser à nouveau un film. Jai aussi envie d'aller jusqu'au bout de mon engagement pour l'association La Maison des femmes, en montant une antenne dans le Sud Je me bats à Nimes, à Montpellier. C'est tellement lourd à mettre en place ! Mais je ne lâcherai pas." confie-t-elle.

Trois très beaux souhaits qu'on espère qu'Alexandra Lamy réalisera très prochainement. Au moins, pas besoin d'un génie pour les exaucer, tout ne tient qu'à l'actrice (et à ses proches !).