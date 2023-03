Muriel Robin souriante pour une belle soirée, complice avec Alexandra Lamy

C'est l'un des films les plus attendus de ce début d'année : La Chambre des merveilles (inspiré du roman de Julien Sandrel) - qui raconte l'histoire d'un petit garçon victime d'un terrible accident et dont la mère réalise tous les voeux en attendant qu'il se réveille - sera dans les salles le mercredi 15 mars. Mais ce lundi soir, des spectateurs ont pu le découvrir en avant-première. Et si la réalisatrice, Lisa Azuelos, avait fait le déplacement, elle n'était pas seule : Muriel Robin et Alexandra Lamy, les deux actrices du film, étaient présentes à ses côtés.

Le trio, souriant, a posé ensemble devant les photographes et semblait ravi de se retrouver. Alexandra Lamy notamment, qui interprète la maman, était radieuse avec sa veste blanche et son jean. Une tenue qui tranchait avec celle des deux autres invitées, toutes les deux vêtues de noir. Muriel Robin, qui effectuait sa première sortie publique depuis la difficile affaire dans laquelle est impliqué son ancien complice Pierre Palmade, était d'ailleurs très chic, avec sa chemise de satin et paraissait ravie de poser aux côtés de sa partenaire. Son épouse Anne Le Nen était bien présente mais n'a pas posé au photocall, laissant la place aux actrices et acteurs du film.

Anne Le Nen, un soutien solide

En couple depuis leur rencontre en 2006, toutes les deux sont toujours aussi amoureuses, elles qui avaient avoué avoir eu un véritable coup de foudre l'une pour l'autre dans l'émission Vivement Dimanche : "J'ai tout de suite ressenti Muriel comme un membre de la famille. Quelque chose de fort nous a liées instantanément", avait expliqué Anne Le Nen. Qui fait bien partie de la famille de Muriel Robin désormais, personnellement comme professionnellement puisqu'elle a notamment participé à son projet I Love You Coiffure, en 2020 et lui avait donné la réplique plusieurs fois dans différents téléfilms.

Parmi les grands absents également, l'actrice Eye Haïdara, qui joue dans le film, mais surtout le jeune garçon autour de qui tourne l'histoire, interprété par Hugo Questel, qui n'avait sans doute pas pu faire le déplacement. Xavier Lacaille, l'un des acteurs principaux du film, était quant à lui bien présent.