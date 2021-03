Muriel Robin : Son épouse, Anne Le Nen, obligée de la remplacer au pied levé aux Trophées du Film Français

A croire qu'elle peine à se remettre de ses émotions ! Muriel Robin a épousé Anne Le Nen le 25 février 2021 à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Mais quelques jours plus tard, alors qu'elle devait se rendre au Grand Rex de Paris pour assister à la 28e cérémonie des Trophée du Film Français, la comédienne a dû décliner l'invitation. Ce qui est bien dommage puisqu'elle faisait partie des grands vainqueurs de l'évènement : son I love Coiffure, diffusé sur TF1 en décembre dernier - gros carton d'audience, une moyenne de 6,6 millions de téléspectateurs - a été récompensé du Trophée de la fiction unitaire. Heureusement, son épouse était là pour réceptionner la petite statuette.

Anne Le Nen faisait bien sûr partie du cast cinq étoile de la fiction I Love Coiffure. Elle tenait le rôle de Françoise, auprès d'Estelle Lefébure et de Roselyne Bachelot entre autres, dans la séquence adaptée du sketch L'Addition. Loin du Grand Rex, Muriel Robin a tenu à adresser un petit mot de remerciements à son épouse, sans qui rien de tout ça n'aurait pu arriver. "Je n'aurais pas pu tourner 1h50 de film en 9 jours sans deux personnes indispensables dont Anne Le Nen qui a été mes yeux et mon double derrière le combo, puisque j'étais dans toutes les scènes, écrit-elle. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Anne de me représenter car je ne pouvais pas être présente à la remise de ce prix." Concernant la raison de cette absence, en revanche, le mystère reste entier...