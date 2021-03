Jean-Louis Aubert bercé par... le général de Gaulle ? Ce souvenir d'enfance improbable

Jean-Louis Aubert aurait-il été béni par le général de Gaulle dans son enfance ? Lors de l'émission 50 Mn Inside diffusée le 13 mars 2021, l'interprète des titres Bien sûr et Du Bonheur est revenu sur une étonnante anecdote concernant son passé. C'est sa maman, qu'il avait invitée sur scène lors d'un concert en 2015, qui a révélé ce fait surprenant, qui se serait déroulé peu après la naissance de l'artiste en 1955.

Très émue d'être au côté de son fils, la maman de Jean-Louis Aubert avait confié au public : "Je vais vous raconter une histoire. Quand nous étions à Nantua [dans l'Ain], nous avons reçu le Général de Gaulle. Et surprise, il est venu après, il a voulu voir le bébé, il a pris Jean-Louis dans ses bras et il lui a dit : "Toi tu seras heureux"". Peut-être cette rencontre est-elle liée au métier qu'exerçait le père de la star, lors de sa naissance en 1955 ? Yves Aubert était en effet le sous-préfet de Nantua. A cette époque, le général de Gaulle traversait quant à lui une période loin du pouvoir, suite à la défaite de son parti aux élections locales de 1953. Il a finalement fait son grand retour au palais de l'Elysée, en tant que président de la République, le 8 janvier 1959.

Cette histoire d'enfance singulière, l'ancien membre du groupe Téléphone l'a découverte sur scène, en même temps que ses fans. Interrogé par Nikos Aliagas, qui lui a demandé s'il n'avait jamais entendu cette histoire avant ce concert de 2015, le papa d'Arthur (né en 1985 de ses amours avec France Lory) a répondu avec humour : "Non ! J'aurais été gaulliste très jeune !". Ce à quoi l'animateur de TF1 a rétorqué avec humour : "Ça aurait changé votre destin politique !"

Remis de son opération à coeur ouvert, survenue il y a quelques mois, l'artiste de 65 ans fêtera prochainement son 66ème anniversaire le 12 avril 2021, lors d'un concert en livestream avec ses fans. "On va faire un concert pour mon anniversaire. Je vous cache pas qu'il faudra acheter des tickets mais de toute façon on sera déficitaires. On voulait absolument tenter cette expérience, ça fait 8 mois qu'on est dessus (...) On a une machine de dingue. Ça va nous demander du travail, mais ça va être génial", a annoncé le chanteur sur Instagram. Un magnifique cadeau pour les fans de Jean-Louis Aubert, impatients de le revoir sur scène.