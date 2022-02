Jean-Luc Lahaye en prison et au plus mal : une lettre sombre dévoilée

Vincent Martin, proche du chanteur Jean-Luc Lahaye , est on ne peut plus inquiet pour l'interprète de Papa chanteur. Ce dernier, incarcéré depuis le mois de novembre à la prison de la Santé à Paris, lui a fait parvenir une lettre dont le contenu l'a beaucoup alarmé. Il en a d'ailleurs dévoilé les grandes lignes sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 31 janvier : "Mon cher Vincent. Je ne sais absolument pas quand je retrouverai ma liberté. Ici, je ne suis plus rien. Emmuré 23h sur 24, j'ai droit à une heure de marche dans une cour aux hauts murs entourés de barbelés. [...] Je suis dans un vrai cauchemar". Ce quotidien, "entre quatre murs depuis trois mois", est difficile à supporter pour Jean-Luc Lahaye, dont les idées se font progressivement plus noires : "Je commence à sombrer peu à peu. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Chaque minute dure une heure, c'est à se demander si la mort ne serait pas une délivrance... Merci pour ton soutien". Alerté par ses propos, Vincent Martin a donc tenu à témoigner pour faire part de la détresse de son ami, d'ordinaire "assez fort mentalement".

En novembre 2021, Jean-Luc Lahaye était mis en examen et placé en détention provisoire à la prison de la Santé à Paris pour des faits de viols, d'agression sexuelle et d'abus de faiblesse sur deux femmes, mineures au moment des faits. Il n'est pas le seul à être dans le viseur de la Justice. Sa fille Margaux suscite aussi l'intérêt des enquêteurs. Le 24 janvier dernier, elle était d'ailleurs "convoquée par la juge d'instruction chargée de l'affaire pour un interrogatoire en vue d'une mise en examen pour 'subornation de témoin'''.

Jeudi 28 janvier, la mère d'une des plaignantes était elle aussi mise en examen pour "non-dénonciation de crime" comme l'indiquait son avocat à l'AFP : "Elle y était préparée et en comprend toute la portée". La seconde devait aussi être entendue mais l'audition a dû être reportée pour des raisons de santé. Les deux mamans étaient au courant de la véritable nature de la relation entre leurs filles et le chanteur et les auraient poussées vers lui en toute connaissance de cause.

Jean-Luc Lahaye reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.