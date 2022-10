Jean-Luc Lahaye : Interdit de fêter ses 70 ans sur scène, les victimes avaient été "heurtées"

À la mi-septembre, Jean-Luc Lahaye a fait une apparition à une soirée Harley Davidson, dans son éternel blouson de cuir. Il a enchaîné les poses près du bolide avant de retrouver Bébert des Forbans comme au bon vieux temps, profitant de cette liberté retrouvée. Il y a encore seulement quelques mois, Jean-Luc Lahaye purgeait une peine de prison dans le quartier VIP de la maison de la Santé – passant six mois derrière les barreaux. Finalement libéré après la révélation de nouveaux éléments dans l'affaire de viols et d'agressions sexuelle sur mineurs dont il est accusé, l'artiste de 69 ans doit faire face à une nouvelle déconvenue.

Le 23 décembre prochain, il entendait en effet remonter sur scène pour célébrer ses 70 ans. Mais le concert n'aura pas lieu, comme décidé par la juge en charge de son dossier qui lui a interdit d'exercer son activité, apprend-on de BFMTV, ce samedi 22 octobre. L'affaire se poursuit pour le chanteur qui avait été mis en examen et écroué pour des faits de viols et agressions sexuelles sur mineures. Le message Le Phoenix apparaissait en grosses lettres sur l'affiche, mais pas question donc de renaître de ses cendres sur scène pour son anniversaire. L'ordonnance qui modifie son contrôle judiciaire a été rendue le 4 octobre.

Les victimes supposées "heurtées" par ce retour sur scène

Jean-Luc Lahaye est donc frappé par "une interdiction d'exercer l'activité professionnelle qui aurait permis la commission des infractions pour lesquelles [il] est mis en examen". La juge d'instruction a ainsi bien précisé qu'il s'agissait des "apparitions et représentations publiques dans le cadre de son activité d'artiste". Y ajoutant une "interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs", qui en dit long. Début octobre, sur les ondes de RMC, les deux jeunes filles qui accusent le chanteur de viols, Roxane et Emeline, avaient pris la parole auprès pour dénoncer les faits dont elles auraient été victimes, ainsi que le fait qu'il veuille à nouveau se produire sur scène. "Pour moi, ça s'est passé en grande partie dans les loges, dans les coulisses des concerts, confiait ainsi Roxane. Donc forcément, je suis heurtée par la programmation de ces nouvelles dates. C'est justement son métier d'artiste et sa notoriété qui lui permettent d'agir avec plus de facilité, il a un réel pouvoir de par sa popularité, et ça c'est le danger. J'ai peur pour d'autres jeunes filles."