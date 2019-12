Jean-Luc Reichmann charrie son fils puis lui clame : "Je t'aime !"

Si discret sur sa vie privée qu'il n'existe pas de photos de ses enfants,Jean-Luc Reichmann a pourtant fait une exception samedi 14 décembre 2019. Sur le plateau des 12 coups de midi, l'animateur, à la tête d'une famille recomposée de six enfants âgés de 9 à 28 ans, a raconté une amusante anecdote tirée de la vie quotidienne de son fils de 12 ans, dont on ignore le prénom.

Lancé sur la loi de Cendrillon, qui oblige les personnes âgées de moins de 18 ans à ne pas jouer en ligne entre minuit et six heures du matin en Corée du Sud, Jean-Luc Reichmann va alors détailler une petite manie de son fils. "Je trouve que c'est pas mal. J'ai lu des articles sur les addictions de nos enfants, et c'est bien que nous en parlions, il faut savoir que nos enfants ne doivent pas avoir d'appareils connectés dans leur chambre", a-t-il commencé, avant d'apprendre que cette histoire est génératrice de petits conflits avec son fils.

"Je sais que mon fils n'est pas du tout d'accord avec ça, mais moi je leur interdis maintenant d'avoir des écrans dans leur chambre, quoi qu'il arrive !", poursuit Jean-Luc Reichmann. Son fils a bien essayé de résister, affirmant avoir besoin de son smartphone pour la fonction réveil. Qu'à cela ne tienne : l'animateur lui a acheté un vrai réveil-matin !

"Il m'a dit "il n'a pas marché". Ma mère lui a offert un réveil, il a dit : "Celui-là n'est pas bien." Mon frère lui a offert un réveil... Bref l'année dernière, il a eu quatre réveils, et là il m'a dit : "Papa, je n'ai plus de piles"", raconte l'animateur, face à l'hilarité du public, comme le rapporte Voici. Cela ne l'empêche pas de lui adresser de tendres mots : "Je t'aime mon fils ! Mais tu n'auras toujours pas d'écran ce soir, même si c'est samedi. On regardera les Miss France !"