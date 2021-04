Jean-Luc Reichmann enfin remis du coronavirus : première vidéo après "15 jours d'enfer"

C'est le 4 avril dernier que Jean-Luc Reichmann a confié avoir été touché par la Covid-19. Il donnait par la suite de ses nouvelles pour 20 Minutes et révélait être tombé malade... à cause de ses enfants. "C'est vrai que c'est venu des enfants certainement mais voilà. Depuis plus d'un an, on a vraiment pris toutes les précautions sur les tournages de Léo Mattéï et des 12 Coups de midi. On a été exemplaire de A à Z. Et un vendredi, l'école vous appelle pour vous dire : 'fermeture des classes'. J'ai envie de dire que c'est bien qu'on ait fermé les établissements scolaires, parce que je pense que le problème est venu de là. Trois jours plus tard, j'étais dedans, j'ai fait annuler tous les tournages", avait-il annoncé, lui qui est papa de six enfants, âgés de 9 à 29 ans.

Si Jean-Luc Reichmann semble s'être bien remis, ce n'est pas le cas de tous, comme Moundir, qui continue de souffrir d'insuffisance respiratoire et qui connaît une convalescence très compliquée.