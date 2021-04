Moundir en convalescence et toujours sous oxygène : il dévoile enfin une photo de lui

La santé de Moundir est toujours très préoccupante. Sévèrement touché par la Covid-19, l'ex-aventurier de Koh-Lanta a été contraint de se faire hospitaliser quelques jours, où il a été plongé dans le coma et même placé en service de réanimation. Fort heureusement, après cet épisode inquiétant pour sa femme Inès et son entourage, Moundir a pu regagner son domicile. Mais l'animateur doit encore redoubler d'efforts pour se remettre sur pieds, comme il l'a plusieurs fois fait savoir sur ses réseaux sociaux.

Vendredi 9 avril 2021, Moundir a préféré témoigner en image sur son état. Sur Instagram, il a donc posté un selfie de lui, visiblement affaibli et amaigri. Un détail interpelle également : il est toujours sous oxygène. "Une journée bien particulière aujourd'hui... la Covid 19 variant anglais à pris une longueur sur moi mais je voulais vous dire du fond du coeur merci pour tout vos messages de soutien, d'amour et d'aide... Cette photo n'est pas celle d'un influenceur mais d'une personne touchée sérieusement par la Covid. Les journées de rééducation sont dures, je cherche et bosse ma respiration quand je ne suis pas sous assistance respiratoire et croyez moi que c'est juste l'enfer...", a-t-il légendé. Et pour lui de prévenir : "Vraiment les jeunes faites attention à vous, les hôpitaux et la réanimation sont remplis de jeunes."