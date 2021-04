Moundir, 18 kilos perdus après son hospitalisation : il doit "réapprendre à marcher"

À 47 ans, Moundir ne pensait certainement pas se retrouver dans cette situation un jour. Et pourtant, l'ancien candidat de Koh-Lanta et animateur a bel et bien été touché par le variant anglais de la Covid-19. Sa santé s'est même tellement dégradée que l'hospitalisation s'est avérée inévitable et Moundir a dû être plongé dans le coma lorsqu'il a rejoint le service de réanimation. Enfin de retour chez lui, au grand soulagement de sa femme Inès, il n'est cependant pas tout à fait sorti d'affaire. Une longue phase de convalescence débute maintenant. À travers un nouveau post Instagram posté ce mercredi 7 avril 2021, Moundir a fait savoir que celle-ci s'annonçait difficile.

"15 jours d'hospitalisation, 4 jours de réanimation, 18 kilos de perdus, 60% de ma masse musculaire de partis, poumons infectés à 75%", a-t-il d'abord rappelé. Et de confier ce qui l'attendait : "Réapprendre à marcher, réapprendre à respirer, réapprendre à se laver, réapprendre à trouver le sommeil. Non, non, cela n'arrive pas qu'aux personnes âgées."

La publication de Moundir fait forcément froid dans le dos et invite toute sa communauté à bien se protéger du virus, toujours plus actif et dangereux. Mais bien qu'il lui faudra du temps pour retrouver toute sa forme, il peut déjà compter sur le soutien de ses proches, dont celui de Denis Brogniart. "Courage mon ami ! Avec ton mental et les tiens tu vas remonter la pente. Je te connais trop bien pour en douter. Je t'embrasse", a commenté l'animateur.