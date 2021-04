Moundir sous assistance respiratoire et le corps meurtri : photos pour témoigner de son combat

C'est un guerrier on le sait et il se bat comme jamais. Moundir a cru mourir de la Covid-19 et aujourd'hui, alors qu'il va mieux, son corps garde des traces de son combat et a besoin d'aide pour respirer. L'ancien aventurier a partagé un peu de son quotidien.

Alors, combien de temps lui faudra-t-il pour retrouver une vie normale ? Impossible de le dire pour le moment mais Moundir est un guerrier, il l'a déjà prouvé alors nul doute qu'il réalisera une fois encore un bel exploit.