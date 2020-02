Jean-Luc Reichmann, épuisé, rassure ses fans après avoir été "retenu en otage"

Invité du 22e Festival des créations télévisuelles le 7 février 2020, Jean-Luc Reichmann a sûrement vécu l'un des pires vols de sa vie alors qu'il devait se rendre à Luchon. En compétition pour le prix Pyrénées d'Or de la meilleure fiction grâce à son rôle de commandant de police dans la série Léo Matteï (qu'il interprète depuis plus de sept saisons), l'animateur de 59 ans a été retenu contre son gré à l'aéroport à cause de la grève nationale des contrôleurs aériens. Très énervé, le présentateur des 12 Coups de midi a écrit sur Twitter : "Levé à 5h du matin pour être bloqué minimum 4h à l'aéroport. Les contrôleurs aériens nous donnent rendez-vous peut-être pour des infos à 11h10."

Retenu en otage

Au bout du rouleau, l'époux de Nathalie arrive finalement à se rendre dans son avion. Une fois confortablement installé à sa place, le calvaire n'est malheureusement pas terminé pour l'ancien animateur de l'émission Attention à la marche. Deux heures plus tard, il raconte à ses abonnés être de nouveau bloqué dans l'avion. "RETENU en OTAGE dans l'avion par les contrôleurs aériens... La grève continue avec obligation de monter dans l'avion, et interdits de sortir... Elle est pas belle la vie ?!", écrit-il avec ironie sur Twitter.

C'est bon, ils nous ont relâchés !

Heureusement, Jean-Luc arrive au festival peu avant 20 heures après une très longue journée d'attente. Sur Instagram, il raconte : "Ça y est on est arrivés ! Enfin, après toutes ces folies ! (...) J'ai pas ma valise mais tout va bien ! C'est bon, ils nous ont relâchés !" Interviewé par le Parisien à son arrivée, il confie avec émotion (et sûrement une très grande fatigue) : "Cet accueil est très émouvant. En fait, j'appartiens aux gens. Je suis dans leur salon depuis de nombreuses années et cette proximité, c'est ma vie. Toutes les générations sont réunies. Je pense que c'est ce que le public recherche en ce moment : ce côté rassembleur, très positif." Sur place, Jean-Luc a également pu retrouver ses collègues de la série : Maïra Schmitt, Mathilde Lebrequier et Alexandre Achdjian.

La prochaine saison de la série Léo Mattéï sera diffusée à partir du 27 février 2020 sur TF1.