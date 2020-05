Jean-Luc Reichmann millionnaire : cette vente qui lui a fait toucher le pactole

Depuis bientôt dix ans maintenant, Les 12 Coups de midi font les beaux jours de TF1. Programme phare de la chaîne, il est devenu un rendez-vous incontournable pour les plus grands fans, ce qui lui vaut d'ailleurs de ne jamais voir ses audiences flancher. Ces derniers mois, Jean-Luc Reichmann et ses candidats ont même enregistré des records, affichant parfois plus de 6 millions de téléspectateurs devant leurs écrans. Si la Une a trouvé en ce jeu sa poule aux oeufs d'or, c'est également le cas pour son animateur.

En effet, Jean-Luc Reichmann est aux commandes de sa boîte de production Jereluc, qui reçoit une part du chiffre d'affaires de Endemol, société qui produit Les 12 Coups de midi entre autres. En 2019, il percevait alors 3,9 millions d'euros. Mais, face au succès toujours grandissant de l'émission, l'interprète de Léo Matteï dans la fiction éponyme a décidé de revendre ses parts. D'après les informations de nos confrères de Capital révélées ce jeudi 14 mai 2020, il aurait réussi à négocier pas moins de 10,9 millions d'euros avec cette vente. Un sacré pactole qui s'accompagne de l'assurance de ses services dans Les 12 Coups de midi jusqu'à la mi-2021, au moins.

Véritable businessman, Jean-Luc Reichmann a déjà vendu dans le passé une première société de production, nommée Formidooble et qui produisait notamment Attention à la marche. Le regard tourné vers l'avenir, il se consacre aujourd'hui à la création de sa nouvelle entreprise, sobrement baptisée Jereluc Two. À 59 ans, Jean-Luc Reichmann a plus que jamais le vent en poupe !