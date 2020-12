Jean-Luc Reichmann papa : rare et craquante photo de l'une de ses plus jeunes filles

Jean-Luc Reichmann et Nathalie sont à la tête d'une famille recomposée de six enfants, tous âgés entre 9 et 29 ans. Parmi eux, Swann, Rosalie et Hugo (les prénoms du reste de la fratrie sont inconnus). Le couple est très soudé et travaille même ensemble sur la série policière Léo Mattéï pour laquelle lui tient le rôle principal et elle est co-scénariste. "Je le dit sans flagornerie, mais si Nathalie n'était pas là, je n'aurais pas tenu, on n'aurait pas tenu. Elle a l'oeil que je n'ai pas. Je l'appelle la coloriste de ma vie. Donc elle met des couleurs un peu partout", déclarait-il devant les caméras de 50'Inside en novembre dernier.



C'est pour leur petite tribu que Nathalie et Jean-Luc ont imaginé la fiction Léo Matteï, mais ils n'avaient pas imaginé qu'elle rencontrerait un tel succès. "Photo volée ce matin au briefing... La productrice artistique et co-réalisatrice avec qui nous avons créé il y a 8 ans la série #léomatteï en pensant faire de la prévention pour nos six enfants. Jamais nous n'aurions pensé faire 34 épisodes d'une série française qui s'exporte", avait écrit avec fierté Jean-Luc Reichmann sous une photo de sa femme.