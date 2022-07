Jean-Luc Reichmann : Rares photos de son ex-compagne Nathalie, la mère de sa fille Rosalie

Depuis leur séparation, Jean-Luc Reichmann forme désormais une famille recomposée avec Nathalie Lecoultre avec laquelle il partage au total six enfants. "C'est une gestion au quotidien ! Les enfants ont entre 8 et 27 ans. Trois d'entre eux ont quitté la maison, sans être vraiment partis. Chaque âge a ses soucis. En sixième, il faut gérer les copains, 'la porte ouverte à toutes les fenêtres'. Puis à un moment donné, les problèmes de coeur. Après, il y a l'entrée dans la vie professionnelle et la difficulté à trouver du boulot. C'est un sport national, d'avoir six enfants ! Dites-vous que c'est la moitié d'une boîte d'oeufs, une demi-douzaine d'enfants!", avait-il confié en 2017 dans le magazine Femme actuelle.

Très amoureux, il avait rencontré sa moitié sur un plateau de tournage. Réalisatrice, directrice artistique et styliste, Nathalie Lecoultre rentrait tout juste des Etats-Unis au moment de leur rencontre et n'avait alors pas la moindre idée de sa popularité en France. "C'est vrai, confiait-elle dans le magazine Gala. J'ai dû chercher sur Internet pour découvrir son parcours !"

Ensemble, les amoureux ont imaginé et écrit la série Léo Mattéï, brigade des mineurs, diffusée sur TF1, dont elle est également la directrice artistique. Fidèle collaboratrice de son compagnon, elle prépare les lancements plateau de l'émission Les Douze coups de midi que Jean-Luc anime depuis 2010.