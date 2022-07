Jean-Luc Reichmann : Sa chienne Donna a trois pattes, il explique l'incident (EXCLU)

Jean-Luc Reichmann a recueilli Donna en Corse, au refuge de Caldaniccia situé à Sarrola-Carcopino. Entre son amour pour les animaux, sa famille nombreuse et recomposée, les tournages intensifs de l'émission Les douze coups de midi - cinq par jour ! - et l'élaboration des nouveaux épisodes de Léo Mattéï, l'animateur et comédien n'a pas une minute à lui, pour souffler. "Je suis là où je me sens utile, précise-t-il. Je me repose bien évidemment, l'été par exemple. J'adore me reposer, être avec les enfants, les petits enfants, les grands enfants. Mais quand on a la santé, et la joie à l'intérieur et la chance d'être en bonne forme, on a juste envie que d'une chose, c'est de partager."