Jean-Luc Reichmann : Sa compagne confond ses fesses et son ventre, drôle de photo !

En lisant la légende, tout s'éclaire. "Elle m'a dit : 'J'aime tes fesses.' Je lui ai répondu : 'C'est vraiment très gentil, mais ce ne sont pas mes fesses, c'est mon ventre !'", s'amuse alors Jean-Luc Reichmann. Et d'ajouter : "Les apéros de l'été ? Le service après-vente..." Un cliché, et surtout quelques mots, qui ont beaucoup amusé ses plus de 635 000 abonnés sur le réseau social de partage d'images.

Ce n'est pas la première fois que l'animateur de 60 ans fait réagir les internautes cet été. Fin août 2021, sa compagne Nathalie Lecoultre avait déjà fait sensation. En effet, la belle s'est affichée en maillot de bain noir mettant en avant son joli décolleté. Une photo prise par... son célèbre amoureux "qui sait mettre les gens en valeur", avait-elle écrit.

Le couple s'offre une parenthèse estivale avant la rentrée. Rappelons que Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre ont une vie privée bien chargée puisqu'ils sont à la tête d'une famille recomposée comptant six enfants, âgés de 12 ans à 30 ans.