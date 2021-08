Jean-Luc Reichmann photographe : sa compagne Nathalie en maillot de bain, il dévoile ses atouts

Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre forment un couple soudé. Ils sont à la tête d'une très belle famille recomposée comptant six enfants, âgés de 12 et 30 ans. Une belle brochette qui semble cohabiter à merveille, si on en croit le vieil ami de Nagui.

Tous les étés, Jean-Luc Reichmann et les siens profitent de leur demeure en Corse. Là-bas, l'animateur confie aimer... prendre son temps. A Télé Poche, il avouait : "Je peux rester des jours complets à ne rien faire et à m'occuper de mon jardin et de ma maison. Je prépare une bonne salade de tomates du jardin pour le déjeuner. Et puis le soir, c'est un peu la bamboche pour tout le monde." La star du petit écran de 60 ans conclut : "Nous sommes super heureux en famille".