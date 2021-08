Mort de Bastien (Les 12 Coups) : Rebondissement pour les meurtriers présumés, ils risquent gros

Comment oublier cette sombre affaire... Bastien Payet, ancien candidat des 12 Coups de midi en 2018, est brutalement décédé en 2019 à l'âge de 23 ans, après avoir été roué de coups à Reims. Trois suspects avaient été mis en examen mais l'affaire vient de connaître un tournant.

C'est le Nouveau détective qui livre ces informations. "L'instruction a pris fin en juillet dernier. Les trois suspects continuent de s'accuser mutuellement. On attend maintenant la décision du ministère public qui peut soit, demander le renvoi du trio infernal devant les assises pour 'meurtre' - crime passible de trente ans de réclusion - soit retenir une autre qualification, par exemple 'coups mortels ayant entraîné la mort sans intention de la donner', quinze ans minimum", écrit la parution.

Oussama Zeroual, Osman Dogan et Enzo Andolini risquent de voir leur destin basculer. L'Union avait révélé en septembre 2020 qu'Osman Dogan et Enzo Andolini ont finalement bénéficié d'une remise en liberté au cours du mois d'août. Ils restaient placés sous contrôle judiciaire. Oussama Zeroual, lui, était resté en détention provisoire. En février 2021, une reconstitution de la soirée du drame a été organisée.

L'agression sur Bastien Payet a été très violente. Dans la nuit du 8 au 9 mars 2019, sa compagne et un couple d'amis et lui ont été approchés par des hommes qui ont dragué les jeunes femmes. Bastien leur a demandé d'arrêter, c'est alors qu'un troisième homme a rejoint les deux premiers et l'altercation a éclaté. Bastien est mort quelques heures plus tard à la suite des coups qui lui ont été portés à la tête. L'ADN de Bastien Payet a bien été retrouvé sur les chaussures d'Oussama Zeroual et d'Osman Dogan.