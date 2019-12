Jean-Luc Reichmann, Tex... : Pères Noël enjoués au VIP Room

Cette année encore, le VIP Room a reçu de nombreuses célébrités ! Jean-Luc Reichmann, Tex et bien d'autres en ont retrouvé la ferveur, pour la bonne cause. Les deux animateurs télé ont pris part à une collecte de jouets au profit de l'hôpital Necker.

Avant de faire place à ses fidèles, le VIP Room a appelé les internautes à faire un don. Don d'un cadeau qui ira aux enfants de l'hôpital Necker, situé Rue de Sèvres, dans le 15e arrondissement de Paris. Philippe Lavil, Franck Couécou et Jean-Roch, le patron des lieux, ont orchestré cette collecte. Plusieurs personnalités s'y sont associées, à l'image de Jean-Luc Reichmann et Tex.

Le présentateur des 12 Coups de Midi et l'ancien animateur des Z'Amours ont répondu à l'appel du VIP Room et ont déposé, comme demandé aux invités, un cadeau au pied du sapin de l'établissement. L'humoriste Maxime, Pascal Soetens (dit Pascal le grand frère), le chanteur Marc Cerrone et son épouse Jil, ainsi que Hermione de Clermont-Tonerre étaient également de la partie.

La populaire comédienne et humoriste Chantal Ladesou et son mari Michel Ansault, Sylvie Ortega Munos et son compagnon Thibault Perez, et l'ancien footballeur et entraîneur Luis Hernandez complétaient la liste de convives. Grâce à eux, les jeunes et courageux patients de l'hôpital Necker seront gâtés à Noël.