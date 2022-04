Jean-Luc Reichmann : Une rare photo de son ex-compagne dévoilée par son fils Swann

Jean-Luc Reichmann est un homme comblé en tout point. À 61 ans, il est un animateur populaire qui rencontre toujours autant de succès avec son jeu Les 12 coups de midi sur TF1. Et puis, personnellement, il est à la tête d'une belle et grande famille recomposée avec sa compagne Nathalie Lecoultre. Le couple compte six enfants dans leur tribu, dont Rosalie (24 ans) et Swann, les seuls qui ont été présentés au grand public. Ces deux-là sont issus de la précédente relation de Jean-Luc Reichmann avec son ex, une certaine Nathalie Leboutte.

Loin d'être aussi médiatisée que l'animateur, elle apparaît tout de même de temps à autres sur les réseaux sociaux de leurs enfants en commun, en âge de tenir leurs propres comptes. Ce mardi 26 avril 2022 justement, c'est le jeune Swann qui s'est saisi d'Instagram pour partager une rare photo de sa maman, laquelle célébrait son anniversaire. "Happy Birthday mom. Love you", a-t-il écrit en story sur un cliché de la jolie blonde prête à souffler les bougies de son gâteau. (Voir notre diaporama).

Dans le passé, c'est sa grande soeur Rosalie qui se fendait d'un post pour leur mère à l'occasion de la fête des mères. Jean-Luc Reichmann s'en était d'ailleurs ému en likant et commentant la publication : "Magnifique photo. Magnifique papier peint. Je me rappelle l'avoir prise la veille de mon départ pour aller remplacer Marie-Ange Nardi sur l'émission 40 degrés à l'ombre sur FR3", se souvenait-il avec tendresse.

La compagne actuelle de Jean-Luc Reichmann, Nathalie Lecoultre, a assurément trouvé sa place avec les premiers enfants de l'animateur. Au début de l'année 2022, celle qui travaille sur la série Léo Mattéï avec son chéri partageait pour le prouver une photo complice avec Swann après des vacances passées à la neige.

Lors d'une interview pour le magazine Gala, Jean-Luc Reichmann faisait des confidences sur sa vie de famille, révélant être "un papa à l'ancienne". "On dit 'bonjour', on dit 'merci'. Et je suis très attentif à leurs notes. Je suis connecté au site de l'école toute la journée. Quand mon ado arrive de l'école avec sa capuche sur la tête, je n'hésite pas à remettre les pendules à l'heure : un peu d'élégance, un peu de respect ! Après, je suis également un papa cool, un papa poule...", apprenait-on.