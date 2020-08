Jean-Luc Reichmann victime de rumeurs : réponse cash sur son départ de TF1

Alerté par des rumeurs à son sujet, Jean-Luc Reichmann a décidé de réagir sur Instagram, en texte et en vidéo. Jeudi 13 août 2020, l'animateur star de TF1, également connu pour être aussi un des préférés des Français, a été très choqué d'apprendre que des rumeurs circulaient à son sujet. Elles laisseraient entendre qu'il quitterait la première chaîne d'Europe.

Il y a quelques jours, Laurence Boccolini, autre visage phare de TF1, a confirmé qu'elle quittait la chaîne pour France Télévisions. Il faut croire que cette démission surprise a effrayé des téléspectateurs. Certains avait en effet lancé la rumeur que la star des 12 Coups de midi et de Léo Mattéï, Brigade des mineurs, serait lui aussi sur le départ. Des foutaises comme l'a fait savoir le principal intéressé.

Sur Instagram, l'homme de 59 ans a en effet posté le message suivant : "Attention. Suite à quelques rumeurs bienveillantes, ci-joint la réponse à toutes les interrogations que vous me posez sur mes réseaux sociaux... Regarde... Et surtout surtout encore MERCI de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages. Belle fin d'été à Tousss." Un texte qui accompagnait une vidéo. Sur celle-ci, le présentateur s'est filmé, sourire aux lèvres. Au coeur de la campagne et toujours entouré de ses animaux, il a déclaré face à la caméra : "Il y aurait quelques rumeurs que je quitte TF1 mais ça va pas !! Ça s'appelle des rumeurs, on va rester sur TF1" a-t-il rassuré.