Jean-Luc Reichmann vivement critiqué par Paul El Kharrat : le présentateur brise enfin le silence

Avec 153 participations et 691 522 euros de gains, Paul El Kharrat peut se targuer d'être le deuxième plus grand Maître de Midi. Durant plusieurs semaines, il s'est invité chez les téléspectateurs de TF1 à l'heure du déjeuner dans Les 12 Coups de midi. L'occasion de voir la complicité entre le présentateur Jean-Luc Reichmann et le candidat. Ils ont ensuite de nouveau collaboré ensemble, pour un épisode de Léo Mattei par exemple. Mais par la suite, alors que le public les pensait toujours en contact, l'actuel sociétaire des Grosses Têtes a fait des révélations fracassantes. Des déclarations auxquelles le compagnon de Nathalie Lecoultre a enfin réagi.

A l'occasion d'une interview pour TV Mag, Jean-Luc Reichmann n'a pas échappé à une question sur le sujet. "Avec l'année que je viens de passer, je me sens très bien dans ma tête et dans mon entourage, c'est le principal", a-t-il confié dans un premier temps. Et, concernant les propos de Paul, il a déclaré : "Le phénomène de Paul, nous en parlerons quand il le faudra. Pour l'instant, je suis assez serein sur ce sujet." Ne comptez donc pas sur le présentateur emblématique de TF1 pour dire du mal de l'ancien Maître de midi, bien qu'il n'ait pas été épargné.

Des propos choc'

L'affaire remonte à octobre dernier. Lors de son entretien avec Télé Star, le jeune homme avait tout d'abord assuré qu'il n'était "ami avec personne", quand on l'a interrogé sur ses relations dans le monde de la télévision. Puis, il avait évoqué Jean-Luc Reichmann en particulier, de manière cash : "Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann ? Cela fait près d'un an qu'on ne s'adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n'ai pas de contacts ni directs, ni privilégiés, avec cet homme."

Paul El Kharrat a assuré qu'il se sentait bien mieux avec Laurent Ruquier, au sein des Grosses Têtes (RTL). "J'ai participé aux vacances organisées avec les sociétaires. Tout cela m'a permis d'avoir avec Laurent Ruquier des rapprochements que je n'ai jamais eus avec Jean-Luc Reichmann, avec qui nous n'avons jamais quitté le rapport animateur-élève", a-t-il assuré. Et d'ajouter qu'il n'avait pas envie de faire "un pas de plus vers cet individu qui [l'a] agacé".