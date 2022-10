"Je n'ai pas envie de faire un pas de plus vers cet individu" : Jean-Luc Reichmann durement clashé par un ex-ami

Les mots à son égard son durs. À la grande surprise de tous, Paul El Kharrat n'a apparemment plus la meilleure des images de Jean-Luc Reichmann. Alors qu'on les avaient laissés très proches depuis la participation du jeune homme diagnostiqué autiste Asperger aux 12 Coups de midi, il semble aujourd'hui clair qu'une brouille a éclaté entre eux.

Lors d'une interview pour Télé Star accordée à l'occasion de la sortie de son livre Bienvenue dans mon monde, Paul El Kharrat n'a pas tellement apprécié qu'on lui évoque l'animateur. Le deuxième plus grand maître de midi a véritablement une dent contre lui. "Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann ? Cela fait près d'un an qu'on ne s'adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n'ai pas de contacts ni directs, ni privilégiés, avec cet homme", a-t-il lâché cash.

Paul El Kharrat explique se sentir beaucoup plus heureux depuis qu'il a rejoint Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier, où une meilleure ambiance règne selon lui. "J'ai participé aux vacances organisées avec les sociétaires. Tout cela m'a permis d'avoir avec Laurent Ruquier des rapprochements que je n'ai jamais eus avec Jean-Luc Reichmann, avec qui nous n'avons jamais quitté le rapport animateur-élève", a-t-il confié.

Ainsi, pas question de retour en arrière ni de réconciliation avec Jean-Luc Reichmann. "On n'est pas sur la piste de la rédemption. Je n'ai pas envie de faire un pas de plus vers un individu qui m'a agacé pour des raisons que je préfère taire", a-t-il ajouté, bien mystérieux et dénonçant "une pseudo-famille pathétique" en faisant référence aux équipes des 12 Coups de midi.

Mais alors, qu'a-t-il bien pu se passer entre les deux hommes ? Nous n'en saurons pas plus mais, ces propos ont de quoi étonner tant on savait que Paul et Jean-Luc Reichmann avaient noué une belle amitié. En 2019, après son élimination, l'as de culture avait par exemple eu le privilège d'être invité au concert de Jean-Louis Aubert au Bataclan à Paris lors duquel il avait pu donner de la voix au côté du chanteur. Un moment privilégié organisé par Jean-Luc Reichmann. Ce dernier l'avait également emmené sur le plateau de sa série Léo Mattéï. De beaux et lointains souvenirs...