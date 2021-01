Jean-Luc Romero : "L'amant" de son mari, mort lors d'un plan chemsex, condamné

Jeudi 28 janvier 2021, le tribunal de Créteil a condamné à deux ans de prison dont un an avec sursis Tuan Nguyen pour homicide involontaire après la mort de Christophe Michel en 2018. Il devra porter un bracelet électronique pour la peine correspondant au ferme et a été contraint au règlement de 25 000 euros à Jean-Luc Romero, partie civile de ce procès, au titre du préjudice moral.

Tuan Nguyen, un chef d'entreprise jusqu'ici sans histoires, a donc été condamné pour la mort de Christophe Michel, le jeune époux de l'élu parisien Jean-Luc Romero, mort à seulement 31 ans après un plan chemsex qui a mal tourné. En effet, le défunt avait eu une aventure sexuelle avec cet homme rencontré sur une application en mai 2018. Ils s'étaient mis d'accord pour des ébats sous drogues, une pratique appelée chemsex, contraction de chemicals (drogues chimiques) et sex. Selon l'enquête, Christophe Michel serait arrivé au domicile de son partenaire en ayant déjà ingurgité de l'alcool ce que l'accusé a maintenu ignorer. Le défunt consommera sur place du MDMA et du GBL, un liquide industriel interdit à la vente depuis 2011. Ce sédatif et dépresseur respiratoire peut entraîner une perte de conscience qui mène potentiellement au coma voire à la mort.

Devant le tribunal, l'accusé a déclaré avoir surpris au cours de la soirée Christophe en train d'ingérer du GBL à même la bouteille. "J'ai hurlé, j'ai paniqué, je lui ai dit : 'Ce n'est pas de l'eau !'", a-t-il relaté selon l'AFP. Le défunt s'est alors endormi, son amant d'un soir pensant a un G-Hole, un malaise créé par l'absorption de GBL dont on se réveille "quelques heures plus tard", selon lui. Mais la suite est encore plus glauque puisqu'un troisième homme, lui aussi venu pour des relations sexuelles, a constaté en personne que le corps de Christophe Michel était "déjà froid". Malgré son appel aux pompiers, il était trop tard. Selon l'avocat de Tuan Nguyen, si ce dernier n'avait pas réagi plus tôt c'est parce qu'il était "inconscient" de ce qui était en train de se jouer sous ses yeux. L'expertise toxicologique réalisée post-mortem a conclu que l'association de MDMA, GBL et alcool "a pu être à l'origine d'une intoxication aigüe".

Sur Twitter, Jean-Luc Romero n'a pas caché sa satisfaction de voir que justice avait été faite. L'adjoint à la mairie de Paris, âgé de 61 ans, a écrit : "Rien ne fera revivre notre Christophe, mais Tuan Nguyen, fleuriste à Saint-Mandé, est déclaré coupable et entièrement responsable des faits reprochés concernant la mort de Chris. Il est condamné à 2 ans de prison. (1 avec sursis, 1 avec bracelet électronique.)"