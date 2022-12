Jean-Marc Généreux a rencontré sa femme France à l'âge de... 9 ans !

Incontournable avec sa fameuse réplique "J'achète !" et très exubérant lorsqu'il est sur le plateau de Danse avec les stars, Jean Marc Généreux est un homme beaucoup plus timide en amour. Interviewé par Paris Match en 2013, le chorégraphe avait révélé comment il avait rencontré sa femme France Mousseau alors qu'il n'avait que 9 ans. Un coup de foudre immédiat pour le jeune garçon qui a mis des années avant d'oser parler à celle qui s'était déjà fait une grande place dans son coeur.

"Nous avions 9 ans, je l'ai ­entraperçue en raccompagnant sa soeur. Ses yeux bleus et ses cheveux magnifiques m'ont subjugué. Elle, elle ne m'a pas adressé un regard. A la rentrée des classes, nous avons été placés l'un à côté de l'autre mais, chaque fin de semaine, la fille de mes rêves filait à son cours de danse. Le seul moyen de la voir était de la suivre", avait-il expliqué. La vocation pour la danse de Jean Marc Généreux était née. De là, le jeune homme décide de s'inscrire à la danse pour avoir peut-être enfin la chance de passer du temps avec son amoureuse.

Nous poussions les meubles

Après plusieurs années à se côtoyer "en toute amitié", Jean Marc Généreux et France finissent enfin en duo lorsqu'ils ont 13 ans. " Tous les jours, quand on rentrait de l'école, expliquait France à Paris Match. Nous poussions les meubles dans le petit appartement de mes parents et nous nous entraînions avec la rage de gagner. " Amoureux, le couple se marie en 1987 puis "enchaînent les prix, les coupes. Le Canada ne leur suffit plus, ils se lancent sur le circuit international", racontaient-ils à l'époque Paris Match.

Parents de Francesca (née en 1999) - atteinte du syndrome de Rett - et de Jean-Francis (né en 1996), qui aurait dû avoir un jumeau, les danseurs vivent heureux à Montréal. Interviewé par Purepeople en 2020, celui qui est apparu dans l'émission Spectaculaire confiait quelques secrets sur son fils, graphiste.

"Il a dansé jusqu'à l'âge de 18 ans et, à présent, il est graphiste. Ce fils-là, tout ce que je fais, il peut le faire en mieux, c'est magnifique. Si demain il refaisait de la danse, il pourrait être merveilleux. Tout ce qu'il touche, ça fonctionne. Il a tous les talents. C'est le fils idéal", avait-il confié avec beaucoup d'amour.