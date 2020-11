Jean-Marc (L'amour est dans le pré) obligé d'arrêter son métier : sa santé en cause

Après la diffusion de L'amour est dans le pré 2020 du 23 novembre, les téléspectateurs de M6 ont eu le plaisir de retrouver d'anciens agriculteurs dans L'amour vu du pré. Parmi eux, il y avait Jean-Marc. Le viticulteur, céréalier et éleveur de vaches allaitantes en Bourgogne a été révélé en 2017 lors de la saison 12. Depuis, il file le parfait amour avec Françoise (qui avait déjà participé à la saison précédente sans trouver l'amour auprès d'Eric). Et prochainement, le couple va changer de vie.

Avant qu'il ne regarde les nouvelles aventures de Paul-Henri, Jérôme ou Mathieu et Alexandre, Jean-Marc a donné de ses nouvelles. "C'est la dernière année que je fais les vaches. Avec des problèmes de santé et d'autres problèmes, j'ai décidé d'arrêter le 15 décembre", a-t-il tristement révélé. Si l'agriculteur avait le coeur lourd, sa compagne Françoise était aux anges car elle aura son homme rien que pour elle. "Je vais essayer de consacrer un peu plus de temps à Françoise et peut-être aussi partir. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris beaucoup de vacances", a-t-il poursuivi.

En trois ans, le couple n'est en effet parti qu'une seule fois loin de l'exploitation. Ce changement devrait donc faire le plus grand bien à Jean-Marc et sa belle. "Et moi je ne veux pas le perdre, je veux le garder le plus longtemps possible", a déclaré Françoise, le sourire aux lèvres.

La dernière fois que le public a eu des nouvelles des tourtereaux, c'était dans une émission spéciale Que sont-ils devenus ?, diffusée en août 2019. Et Françoise révélait qu'elle avait été victime d'une grave chute, alors qu'elle travaillait comme aide à la personne. Cela lui a valu quatre lombaires cassées et trois mois au lit. Cette épreuve a au moins renforcé son couple puisque Jean-Marc était aux petits soins pour elle. "Entre nous il n'y a que la mort qui nous séparera", déclarait l'agriculteur. C'est ce qu'on leur souhaite.