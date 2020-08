Jean-Marc Morandini et la corruption de mineurs : il risque gros au procès

Il y a quelques jours, le juge d'instruction a décidé que Jean-Marc Morandini sera jugé en correctionnelle pour "corruption de mineur de plus de 15 ans". La date n'est pas encore fixée mais on sait déjà que l'animateur risque gros.

Plan à trois et fellation

Le Parisien a publié mercredi 5 août 2020 un très précis rappel des faits. Tout commence avec Ryan (ce n'est pas son vrai prénom), un fan de Jean-Marc Morandini. En 2013, il décide de le rencontrer en assistant à l'enregistrement d'une de ses émissions. Il avait 15 ans, l'animateur 47 ans. Comme le font souvent les fans, Ryan demande une photo à son idole. Les deux hommes échangent ensuite sur Twitter, via des messages privés, et par SMS. La conversation prend alors une tournure sexuelle, Morandini évoque un plan à trois avec Cécile de Ménibus. Une proposition qui était "une blague", comme il l'a raconté aux enquêteurs ensuite.

Mais la brigade de protection des mineurs a recueilli des éléments troublants comme lorsque le présentateur a parlé fellation avec le jeune homme. Voilà le message écrit le 10 mars 2013 : "Tu t'es mis à genoux... tu as ouvert ma ceinture, puis ouvert le pantalon puis la braguette..." Le grand frère puis le père de Ryan tombent dessus et l'animateur est prié d'arrêter ces échanges. Le fils dépose une main courante, refuse de porter plainte puis changer d'avis quelques années plus tard. En 2018, il la retire finalement et rejoint même la défense de l'animateur en confirmant que celui-ci n'avait pas connaissance de son âge. Ryan maintient néanmoins ses accusations.

Photos de sexes en érection, invitation à domicile

En septembre 2016, un autre homme se plaint et raconte un casting qu'il a passé en 2009, à l'âge de 16 ans. Morandini aurait eu le projet de faire un remake du film Ken Park (2002, réalisé par Larry Clark), qui met en scène des adolescents et qui contient des scènes à caractère sexuel. Recruté via un site de casting, le jeune homme a expliqué avoir été convié, seul, au domicile de l'animateur, où ce dernier l'aurait invité à poser nu pour une séance photo. Des photos de sexes en érection trônaient sur la table du salon, le jeune a refusé de se masturber malgré la demande de l'animateur. Il finira par porter plainte après la parution en 2018 d'une enquête publiée par les Inrocks.

Celle-ci faisait des révélations sur les castings douteux de sa web-série Les Faucons. Les plaintes de cinq comédiens qui avaient déclaré avoir été poussés à envoyer des photos d'eux nus et à se masturber devant lui sont toujours actuellement entre les mains du juge d'instruction. Celui-ci a demandé en septembre 2019 une expertise psychiatrique et psychologique. L'animateur avait fait l'objet d'une première enquête pour "harcèlement sexuel" et "travail dissimulé".

Que risque vraiment Jean-marc Morandini ?

La corruption de mineur aggravée est un délit passible de sept années de prison et 100 000 euros d'amende. Pour sa défense, le quinquagénaire, par le biais de son avocate Me Corinne Dreyfus-Schmid, a fait savoir que pour ce qui est de Ryan, "l'instruction, menée exclusivement à charge, s'est contentée d'une sélection de messages remise par le père du garçon aux enquêteurs".

Concernant le jeune homme qui s'est rendu chez lui, Jean-Marc Morandini déclare ne pas s'en souvenir et soulève des "incohérences relatives au descriptif de son domicile", écrit Le Parisien.

Jean-Marc Morandini reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Son avocate vient de faire appel de son renvoi devant le tribunal correctionnel.