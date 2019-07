Jean-Marie Bigard "poignardé" par Muriel Robin : la fin "brutale" de leur amitié

Irréconciliables. En même temps, difficile de pardonner une blague aussi malvenue que celle faite, dans Touche pas à mon poste en février dernier, par Jean-Marie Bigard sur un sujet aussi important que le viol. Termes écoeurants, vulgarité : cette "blague" n'est pas du tout passée et a été signalée de nombreuses fois au CSA. Elle n'a surtout pas fait rire Muriel Robin, qui avait déclaré à l'époque dans un post Facebook : "Jean-Marie Bigard doit être puni pour son apologie de la violence."

"Mais Muriel, ce n'est pas toi ! Ce n'est pas mon amie de trente-trois ans qui dit ça ! Tu sais ce que je fais !", s'était ensuite insurgé Jean-Marie Bigard, s'en prenant ensuite à un sketch de sa consoeur "sur le noir qui n'était pas le bienvenu dans une famille de blancs", condamnant une "apologie du racisme". Muriel Robin avait ensuite assuré ne pas "du tout" être amie avec l'humoriste, jurant ne pas l'avoir vu "depuis 1996, c'est-à-dire depuis vingt-trois ans". Peut-être s'était-elle emmêlée les pinceaux dans les dates, puisqu'on retrouve facilement des photos des deux comiques, complices, notamment lors de l'anniversaire de Jean-Marie Bigard, en janvier 2005...

Un "terme brutal" mis à leur amitié

Les conséquences de cette "blague" sur le viol ont été désastreuses pour l'humoriste. À 65 ans, Jean-Marie Bigard avait dû annuler une cinquantaine de représentations. Par la suite, il a même annoncé la fin de sa carrière. Dimanche 21 juillet 2019, invité de LCI, il est revenu sur la fin de son amitié avec Muriel Robin. "Je suis dans une affaire de viol ! Oh, j'ai raconté une blague ! Muriel, quand tu dis à propos du noir : 'Il est noir, noir ou il est un peu blanc ?' Est-ce que ce ne serait pas l'apologie du racisme ? Et elle me dit : 'Ben non, c'est pas moi qui parle, c'est le personnage de ma mère.' Ben je dis : 'C'est pas moi qui e****e la dame, c'est le docteur !'", s'est-il insurgé, dans des propos pleins de finesse.

"Je ne pouvais pas m'attendre à me faire poignarder le cul par ce que j'appelle une amie, ce qu'elle conteste. Mais moi, je maintiens qu'on a eu trente ans d'amitié. Ça a mis un terme un peu brutal à cette histoire. C'est incroyable que même Muriel Robin arrive à se faire happer par tous les gens qui sont les meneurs de cette dictature de la bien-pensance", conclut-il, manifestement sans avoir compris pourquoi sa "blague" avait tant choqué.