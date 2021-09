Jean-Marie Bigard : Son spectacle fait un four, l'humoriste victime d'un camouflet

David Hardit, producteur de Jean-Marie Bigard, concède que le comique "a perdu une partie du public car il est un peu trop rentré en politique mais garde une partie de ses fans. Des gens ont fait l'amalgame entre l'humoriste et l'homme, donc oui, il s'est coupé d'une partie du public, mais il a toujours sa base". Il explique également que l'organisation du spectacle en Dordogne "s'est faite à l'arrache." "Nous avons été trop courts dans les délais et la communication. De plus, nous avons programmé ce spectacle en pleine période de rentrée des classes. Nous avons fait une erreur en le positionnant trop tôt", affirme-t-il à nos confrères.

David Hardit rappelle que la saison est compliquée pour le monde du divertissement. "Nous perdons des gens avec le pass sanitaire, et ça, c'est général. Le monde du spectacle a perdu 40% de taux de fréquentation. On nous dit qu'on n'est pas à l'abri d'un quatrième confinement, comment réserver des places de spectacle dans ces conditions ?