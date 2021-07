Jean-Marie Bigard : Lola Marois dévoile son décolleté dans une tenue légère

Oups ! Lola Marois a partagé un selfie très coquin d'elle, mercredi 21 juillet sur son compte Instagram. Celle qui partage la vie de l'humoristeJean-Marie Bigard, 67 ans, depuis 2011 et est mère de ses jumeaux (Bella et Jules, 8 ans) adore s'afficher dans des tenues attrayantes, qui mettent ses courbes en valeur. La comédienne, chanteuse et maman aime se dévoiler à travers des clichés plein de sensualité, sans jamais tomber dans la vulgarité. Et sa dernière photo ne fait pas exception !

En vacances sous le soleil de Saint-Tropez avec ses enfants, la belle blonde de 38 ans n'a pas manqué de partager son look du jour à ses 119.000 abonnés. Habillée d'une jolie robe d'été très légère de couleur rouge et blanche, Lola Marois prend la pose, l'air espiègle et le regard hypnotisant. Mais l'épouse de Jean-Marie Bigard a, une fois de plus, frôlé l'accident ! En effet, sa robe était déboutonnée au niveau de la poitrine...