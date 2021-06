Lola Marois et Jean-Marie Bigard : Brunch avec leurs jumeaux et Pierre-Jean Chalençon

Il y avait comme un air de liberté qui soufflait sur la péniche du Concorde Atlantique. Depuis les quais de Seine, à Paris, l'établissement prisé à la vue directe sur l'Assemblée Nationale et le jardin des Tuileries accueillait un événement tout particulier : les Brunchs de Shelby. Une journée de fête, de plats savoureux et de discussions animées entre amis, comme on a pu rarement en faire avec la situation sanitaire.

"Nous sommes heureux de vous annoncer l'ouverture des "Brunchs du Shelby". Retrouvez nous à partir du 13 juin

Nous avons hâte de vous retrouver, venez nombreux ! Vous nous avez manqué ! À très vite", avait annoncé Brahim Zaibat, l'un des deux organisateurs de ce brunch géant, sur Instagram. Ainsi, de 11 heures à 23 heures, plusieurs personnalités mêlées à des anonymes ont festoyé sur la péniche, entre Spritz et séances photos près de l'eau.

Un événement aussi festif que familial. Preuve en est : Lola Marois et Jean-Marie Bigard avaient emmené leurs jumeaux Bella et Jules (8 ans). La petite famille a posé pour quelques clichés en ce beau dimanche de juin. Les hautes températures ont permis à l'humoriste de revêtir son plus beau maillot de corps, frappé de l'inscription : "Allez tous vous faire enculer".