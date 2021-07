Lola Marois très sexy en bikini : ses photos donnent un coup de chaud à ses fans

Alors que les températures sont remontées un peu partout en France, Lola Marois a participé à cette vague de chaleur auprès de ses abonnés Instagram dans la journée de mardi 20 juillet 2021. En story, la comédienne de 38 ans s'est affichée dans un maillot de bain peu couvrant, lequel épousait parfaitement ses formes pulpeuses. Des photos ultra sexy (voir diapo) qui ont vraisemblablement fait l'unanimité puisque nombreux sont les internautes et des comptes dédiés aux célébrités à les avoir repartagées sur leurs pages respectives, pour le plus grand plaisir de Lola Marois. "Quel corps", "Maquillée ou au naturel, c'est elle la plus belle", ont commenté certains.

Lorsqu'elle ne fait pas le show devant les objectifs, Lola Marois profite pleinement de ses vacances en famille au bord de la mer. Toujours en story Instagram, elle a par ailleurs dévoilé des instants complices avec son fils Jules, le jumeau de 8 ans de Bella, et avec son mari Jean-Marie Bigard qui n'est jamais bien loin. Sans préciser où elle se trouve, l'interprète d'Ariane dans Plus belle la vie (France 3) a en tout cas confié qu'il s'agissait pour elle du "paradis".

Des congés familiaux qui ont également le goût d'une nouvelle lune de miel pour l'humoriste de 67 ans et la comédienne. Et pour cause, ils ont renouvelé leurs voeux de mariage le 27 mai dernier lors d'une cérémonie intimiste organisée dans leur appartement parisien. Lola Marois et Jean-Marie Bigard célébraient alors leurs dix ans d'union, soit leurs noces d'étain, entourés d'une poignée de proches, dont leurs deux enfants.