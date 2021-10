Jean-Marie Villemin en prison : sa femme Christine livrée à elle-même pour élever leur autre fils

Jean-Marie et Christine Villemin ont vécu drame après drame. Le 16 octobre 1984, ils perdent leur fils Grégory, retrouvé sans vie, pieds et poings dans la Vologne. En plus du deuil, les époux se retrouvent au coeur d'un véritable feuilleton médiatique malgré eux, et sont même suspectés par la Justice dans le meurtre de leur propre fils. Une sombre affaire qui va ternir la vie du couple, qui attend pourtant un heureux évènement, puisque Christine Villemin est enceinte de jumeaux. Mais tout bascule le 29 mars 1985.

Ce jour-là, Jean-Marie Villemin s'empare de son fusil et tue son cousin Bernard Laroche, inculpé et arrêté plus tôt (le 5 novembre, précisément) pour le meurtre du petit Grégory, et qu'il considère être l'assassin de son enfant. Ce geste aura bien évidemment de lourdes conséquences : Jean-Marie Villemin est arrêté tandis que son épouse, qui a été hospitalisée en urgence et vient de perdre l'un de ses enfants, se retrouve toute seule.

Juste avant d'être emmené au centre pénitencier, Jean-Marie Villemin a tout juste le temps de prévenir sa femme et de lui expliquer son geste désespéré. "Elle fond en larmes. Elle sait que le curseur est sur elle, qu'elle est seule, hospitalisée. Elle a perdu un enfant et se demande ce que va devenir l'autre. Et plus, Jean-Marie va être incarcéré", explique Maître Chastant-Morand, l'avocate du couple, invitée sur le plateau de Ca commence aujourd'hui, le 12 septembre dernier.

C'est donc séparés que les époux Villemin poursuivent leur route. Christine Villemin met au monde son fils, Julien, aujourd'hui âgé de 35 ans. Jean-Marie Villemin, lui, est condamné en 1993 à cinq ans de prison, dont un avec sursis. Le couple se retrouvera et accueillera deux autres enfants : Emeline et Simon. La famille s'est ensuite installée en région parisienne et a tenté de reprendre une vie normale.