Petit Grégory : Ses parents Christine et Jean-Marie Villemin ont perdu un autre enfant

L'Affaire Grégory est un drame qui a bouleversé la France entière. Bien que l'enquête pour connaître le meurtrier du jeune garçon suive toujours son cours, TF1 diffuse la mini-série Une Affaire française, librement inspirée de la disparition de Grégory Villemin, retrouvé mort, pieds et poings liés dans la Vologne en 1984, à l'âge de 4 ans. Cette sombre histoire n'est pas le seul drame qu'a traversé le couple Villemin. Christine et Jean-Marie Villemin, ont perdu un autre enfant.

Un tragique incident lié à l'assassinat de leur fils aîné et qui a eu lieu la même année. Invitée sur le plateau de Ca commence aujourd'hui le 12 septembre, Maître Marie-Christine Chastant-Morand, l'avocate des époux Villemin, a raconté cette terrible histoire. A l'époque, Marie-Christine est enceinte de jumeaux et est dans la voiture, avec son mari.

L'Affaire Grégory fait la Une de tous les journaux et tourne en boucle dans les médias. Ils allument la radio et entendent une mauvaise nouvelle. "Le journaliste dit que le corbeau pouvait être la mère. Ils entendent ça. Elle a une réaction physique immédiate. Elle était enceinte de jumeaux. Elle a une hémorragie et se fait hospitalisée. Et, elle perd d'ailleurs l'un des deux enfants", rapporte l'avocate. Jean-Marie Villemin emmène sa femme à l'hôpital. Là-bas, elle mettra au monde leur fils, Julien et perdra le deuxième bébé.