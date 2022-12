Jean-Michel Jarre divorcé de Charlotte Rampling : une "tempête intense" pour leur fils David

Jean-Michel Jarre, qui est une immense référence et pionnier dans la musique électronique, vient de sortir Oxymore, son nouvel et 22ème album.

Le parrain de la musique électronique boucle la boucle de ses six décennies de carrière et de ses 85 millions d'albums vendus dans le monde, en faisant référence à son premier enregistrement majeur, "Oxygène", qui l'avait catapulté vers la gloire en 1976.

Un nouveau projet qualifié de "brillant", "complètement barré" et "jubilatoire" par Paris Match, qui a interviewé le musicien de 74 ans dans son dernier numéro (disponible en kiosque). Pour cet entretien, il était accompagné de son fils, David, né de son union avec Charlotte Rampling, avec qui il a vécu le bonheur pendant de longues années, avant de s'en séparer en 1996 puis de divorcer en 2003.

"Avec Charlotte, on restés très proches, on passe tous les Noël ensemble", a-t-il notamment révélé dans cette interview, lui qui a élevé David avec elle, mais aussi sa fille aînée Émilie, née de sa relation avec Flore Guillard, et Barnaby, fils aîné de l'actrice, né de son histoire avec Bryan Southcombe. David, aux cotés de son père dans cet entretien, s'est notamment remémoré quelques souvenirs liés à son enfance, lorsque ses parents étaient encore ensemble.

Comme si "le Père Noël n'existait pas"

"Nos parents nous laissent une grande liberté, mais à l'intérieur d'un cadre bien défini. On devait faire nos devoirs et bien travailler. En revanche, ils nous ont toujours laissés libres pour tout ce qui touchait aux loisirs", s'est-il rappelé, avant d'évoquer la rupture de ses parents, en 1996, qu'il a vécu comme un choc à l'époque. "Jusqu'à leur séparation, je pensais que mes parents étaient un couple idéal. Or, ils étaient aussi des êtres humains. Pour moi, ça a été un peu comme apprendre que le Père Noël n'existait pas. Mon frère et ma soeur avaient déjà quitté la maison, la tempête a été intense mais courte...Enfin, vue de l'extérieur", a-t-il raconté, lui qui est désormais âgé de 45 ans et magicien de profession.

A noter qu'aujourd'hui, son père Jean-Michel Jarre est désormais très épanoui aux côtés de la superbe comédienne Gong Li.