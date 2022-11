Charlotte Rampling se souvient des années avec Jean-Michel Jarre : "C'était merveilleux"

C'est un couple qui a marqué une époque. Mariés en en 1978, Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling sont restés unis par le mariage pendant vingt-cinq ans, avant de divorcer en 2003. Une belle histoire qui a vu naître un fils David, aujourd'hui âgé de 45 ans. Ce fils qui est devenu un "brillant magicien", qui a récemment rejoint l'équipe de Vivement Dimanche (France 3), et qui ressemble énormément à son célèbre père. Ils ont élevé ensemble leurs enfants, David, mais aussi le fils de l'actrice anglaise d'une précédente union, Barnaby Southcombe, et Emilie Jarre - 45 ans -, la fille du musicien. Si les deux artistes se sont séparés, ils sont néanmoins toujours restés unis, malgré le temps qui passe. Ainsi, les anciens époux sont toujours très proches.

Pourtant, chacun a refait sa vie depuis longtemps. Le musicien de 74 ans est fou amoureux de sa compagne Gong Li, mais ne manque que rarement une occasion de rappeler l'importance de son ancienne femme dans sa vie. Marié à trois reprises, Jean-Michel Jarre a confié à Paris Match, en 2021, au sujet de Charlotte Rampling : "Charlotte reste le pivot de mon existence, la mère de mes enfants, et ma meilleure amie. Elle est aussi, bien sûr, une très grande comédienne, tout comme Gong Li. Peut-être que ce lien avec les actrices, pour un musicien, tient à nos modes de vie assez similaires." L'illustre comédienne était d'ailleurs présente pour le soutenir lorsqu'il a saisi les platines de l'Elysée à l'occasion de la Fête de la musique 2021.

C'était merveilleux

Et cette fois-ci, c'est au tour de Charlotte Rampling de s'épancher sur sa relation avec Jean-Michel Jarre dans les colonnes du Figaro, ce mardi 15 novembre 2022. Nos confrères lui demandant si durant leurs longues années de vie commune, elle était proche de son travail. Ce à quoi l'actrice de Swimming pool répond : "Ah oui. J'ai beaucoup aimé nos années ensemble. C'était merveilleux." "Aujourd'hui, il est une référence absolue, continue Charlotte Rampling, qui sort son album De l'amour mais quelle drôle d'idée le 18 novembre. Chapeau, je suis admirative. On avait pensé à faire un disque ensemble à un moment. En plus, il est très doué avec les mots. Il a fait de super 'lyrics' pour Christophe mais ce n'était pas le moment. On était en train de créer autre chose." Cette autre chose c'était une famille, qui des années après est toujours aussi unie.