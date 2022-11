"Mon compagnon venait de mourir" : Charlotte Rampling face à la polémique, explications émouvantes

Depuis près de 50 ans, son accent britannique fait craquer tous les réalisateurs français : Charlotte Rampling est une actrice qui a tout vécu dans le cinéma. Et qu'elle participe à des blockbusters ou à des films d'auteurs, l'actrice n'a jamais perdu son franc-parler même si il arrive de temps en temps qu'elle regrette certaines de ses paroles. Et notamment l'une de ses phrases, prononcées en 2016.

À l'époque, la comédienne née dans l'Essex est nommée aux Oscars pour son rôle dans 45 ans et peut marquer l'histoire en décrochant une statuette tant espérée. Mais dans sa vie privée, rien ne va : quelques mois plus tôt, son compagnon Jean-Noël Tassez vient de décéder. En pleine tempête émotionnelle, elle donne son avis sur les demandes de boycott de la soirée des Oscars 2016 par manque de diversité.

Évoquant le "racisme anti-blanc", elle crée la polémique avec une explication très borderline. "Peut-être que les acteurs noirs ne méritaient pas d'être dans la dernière ligne droite ?", s'interroge-t-elle notamment, tout en se disant opposée à l'instauration de quotas pour les minorités. "Pourquoi classer les gens ? Eux, ils se sentent comme une minorité, ils pensent 'nous on est des acteurs noirs et on n'existe pas suffisamment'. Il y a toujours des problématiques : lui il est moins beau, lui il est trop noir, lui il est trop blanc...Donc on va dire 'on va classer tout ça pour faire plein de minorités partout ?'"

Des propos qu'elle avait regrettés très peu de temps après et pour lesquels elle s'était déjà excusée. "Je regrette que mes commen­taires aient pu être mal inter­pré­tés cette semaine dans mon inter­view avec Europe 1. Je voulais simple­ment dire que dans un monde idéal, les perfor­mances seraient toutes consi­dé­rées à oppor­tu­ni­tés égales. Je suis hono­rée de faire partie du merveilleux groupe d'acteurs et d'actrices nommés cette année", avait-elle déclaré pour CBS News.

Un moment difficile à vivre pour elle

Alors qu'elle est finalement repartie bredouille, elle se souvient surtout avec amertume de ce qu'elle avait dit ce jour là... et le regrette aujourd'hui. En interview dans Paris Match ce jeudi, elle a d'ailleurs reconnu s'être "emballée". "Jean-Noël, mon compagnon, venait de mourir", a-t-elle-même justifié.

"J'étais glorieusement sur cette voie de l'Oscar, enfin peut-être. Un psy m'a dit après que j'avais fait une réaction à l'événement. Tu dis n'importe quoi à n'importe qui, c'est soudain, le moment semble insupportable. C'était tôt, or je ne donne jamais d'interview le matin. J'ai instantanément regretté et su ce qui allait advenir", a-t-elle ensuite avoué. En tout cas pour elle désormais, plus de bêtises et seulement du cinéma !