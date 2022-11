"C'était un peu lourd" : La célébrité de Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling, un poids pour leur fils David

Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling ont fondé une famille ensemble. C'est en 1978 que le musicien et la comédienne se sont mariés. Une belle histoire, marquée par la naissance d'un fils David, 45 ans. Le couple, resté uni par le mariage pendant vingt-cinq ans avant de divorcer en 2003, a aussi élevé le fils de l'actrice né d'une précédente union, Barnaby Southcombe, et Emilie Jarre - 45 ans -, la fille du musicien. Depuis, malgré la rupture, les anciens époux sont restés très proches. Et Jean-Michel Jarre ne se refuse pas quelques déclarations à son ex-femme, même s'il est fou amoureux de sa compagne Gong Li.

Marié à trois reprises, Jean-Michel Jarre a ainsi confié à Paris Match, en 2021, au sujet de la mère de ses enfants : "Charlotte reste le pivot de mon existence, la mère de mes enfants, et ma meilleure amie. Elle est aussi, bien sûr, une très grande comédienne, tout comme Gong Li. Peut-être que ce lien avec les actrices, pour un musicien, tient à nos modes de vie assez similaires." Ce mardi 15 novembre, c'est au tour de Charlotte Rampling de se livrer sur leur idylle. Elle se souvient de ces belles années avec le musicien de 74 ans, dans les colonnes du Figaro. "C'était merveilleux", a-t-elle fait savoir à nos confrères.

Le poids de ses célèbres parents

Cet entretien avec le média pour la sortie de son album De l'amour mais quelle drôle d'idée le 18 novembre, c'est aussi l'occasion pour la comédienne et chanteuse britannique de parler de leur fils, David. Celui-ci devenu un "brillant magicien", a récemment intégré Vivement Dimanche (France 3). L'occasion d'avoir des nouvelles du fils de Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling. "Notre fils a fait un très beau disque, a confié Charlotte Rampling. J'espère qu'il va continuer la musique. Je pense que c'était un peu lourd pour lui d'avoir deux parents célèbres. Mais il a beaucoup de talent." Dès ses 19 ans, il s'est intéressé à la magie. David Jarre, qui a passé son enfance dans un milieu où l'art occupe une place importante, a en plus de la magie, était le fondateur du groupe de musique The Two, aux côtés d'Ara Starck, la fille du créateur Philippe Starck. Et visiblement, Charlotte Rampling ne désespère pas de le revoir y retourner un jour.