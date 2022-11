Charlotte Rampling, un secret sordide plane autour de la mort de sa soeur : " J'avais promis de ne rien dire..."

Comédienne à la filmographie incroyable, Charlotte Rampling est également chanteuse. L'actrice fabuleuse, 76 ans, a donné de la voix à bien des reprises, du livre audio aux performances musicales, notamment une jolie intervention sur Revivre, dans le film Le Bal des actrices de Maïwenn Le Besco. C'est tout naturellement, donc, qu'elle revient sur les devants de la scène avec un album parlé, chanté et joué, intitulé De l'amour mais quelle drôle d'idée, composé par Léonard Lasry. Rien d'étonnant à ce qu'elle ait choisi un Français pour ce projet... puisqu'elle est installée, depuis des années, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés.

Entre la France et Charlotte Rampling, c'est une grande histoire d'amour. "Cela s'est fait comme ça, explique-t-elle dans les pages du magazine Paris Match. Parce que j'ai rencontré Jean-Michel [Jarre, NDLR.] par hasard, et que nous avons décidé de faire notre vie ensemble... Il m'a demandé où je souhaiterais habiter et, comme je parlais le français car j'avais fréquenté une école française enfant, j'ai répondu Paris. C'était en 1978 et ce temps a duré toute la vie." Cette année-là, Charlotte Rampling avait effectivement épousé le compositeur Jean-Michel Jarre. Elle avait eu, avec lui, un enfant prénommé David. En choisissant de le suivre de l'autre côté de la Manche, l'actrice avait eu l'opportunité de fuir un drame familial terrible.

Ma mère venait de mourir...

Comme elle le révélait en 2003 au Guardian, sa soeur Sarah n'était pas morte d'une hémorragie, comme tout le monde le croyait. Elle avait décidé, elle-même, de mettre fin à ses jours. "Je leur ai révélé mon secret, se souvient-elle. C'était bouleversant de le voir écrit, ma mère venait de mourir j'avais promis de ne rien dire avant. J'ai dévoilé à une journaliste le pacte qui me liait à mon père : nous avions décidé lui et moi que ma mère ne devait pas savoir que sa fille, ma soeur Sarah, s'était suicidée. Ma vie, la raison pour laquelle je fais des films ont pris tout leur sens le jour où j'ai pu expulser ce secret, le partager avec d'autres..."

