Jean-Michel Tinivelli victime d'un escroc venu "prendre du pognon", son gros coup de gueule !

La célébrité n'a pas que des bons côtés. Christine Kelly peut en témoigner, elle qui a été menacée de décapitation par un téléspectateur, ingénieur de métier qui vient tout juste d'être condamné. Et il n'y a pas que cela ! Certaines personnalités sont victimes d'arnaqueurs se servant de leur identité pour mieux duper les fans. C'est ce que subit Jean-Michel Tinivelli. Très remonté, l'interprète de Frédéric Marquand dans Alice Nevers, le juge est une femme se saisit de son compte Instagram afin de dénoncer la supercherie.

Mercredi 5 octobre 2022, le comédien de 55 ans partage une image sur laquelle apparaissent deux documents : une pièce d'identité à son nom ainsi qu'une capture d'écran d'une conversation. Sur cette dernière, un internaute ayant usurpé son identité converse avec un fan, via le réseau social TikTok. Si tous les messages ne sont pas visibles, il semblerait que le faux Jean-Michel Tinivelli demande de l'argent à cet abonné. De quoi mettre en rage l'acteur ! "Pour ceux qui ont un compte TikTok, pourriez-vous signaler ce faux compte !! Cet escroc utilise une fausse carte d'identité nationale pour extorquer de l'argent !!!! Merci et une belle journée !!", lance-t-il en légende. Plus encore, il ajoute les hashtag suivants : "#fauxcompte", "#TikTok", "#escroc" et "#extorsion".