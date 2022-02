"Je voyais le visage de son mari" : Jean-Michel Tinivelli paniqué d'embrasser Marine Delterme dans Alice Nevers

Les fans d'Alice Nevers auraient presque versé une larme en apprenant que la série n'aurait pas de suite après 18 saisons programmées sur TF1. Ce jeudi 10 février, la Une diffusait l'ultime épisode du programme. Un rendez-vous riche en émotion que Jean-Michel Tinivelli et Marine Delterme étaient venus célébrer sur le plateau de C à Vous le même soir. Les stars de la fiction étaient très émus à l'idée de dire adieu aux téléspectateurs mais la sensibilité a vite laissé place aux souvenirs et aux bons moments passés sur les tournages. L'un d'eux concerne Jean-Michel Tinivelli. Si les débuts se sont bien déroulés, la suite s'est gâtée pour le comédien de 54 ans. Jouer le rapprochement physique avec sa partenaire, dont il tombe amoureux à l'écran, relevait de l'impossible. Manque de bol, il n'avait pas le choix : "J'ai été très ému mais j'avais un peu peur, c'est normal !"

Marine Delterme a volé à la rescousse de Jean-Michel Tinivelli, soulignant le caractère stressé de l'interprète de Fred Marquand: "Il déteste ça, il ne supporte pas. On est trop complices pour s'embrasser, c'est ça qui est compliqué, a renchéri l'héroïne d'Alice Nevers. Il est très inquiet. C'est difficile, c'est une épreuve". Et ce n'est pas le fait de mal s'y prendre avec sa coéquipière qu'il redoutait le plus : "Je voyais le visage de son mari [le réalisateur Florian Zeller, ndlr]. Quand je dormais, il venait me parler la nuit, il venait me bizuter".

Derrière l'humour se cachait en réalité une véritable angoisse, à tel point qu'elle finissait par avoir des répercussions sur le physique de Jean-Michel Tinivelli. Crise de psoriasis, eczéma sous-cutané, Marine Delterme a même évoqué des "dépressions capillaires" que le principal intéressé a qualifié de "pelades" : "On se connaissait tellement, a-t-il fini par dire en regagnant son sérieux. C'était compliqué". Jean-Michel Tinivelli peut enfin souffler. La série est officiellement terminée !