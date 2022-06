Jean-Paul Belmondo : Ce trésor que sa famille a découvert après sa mort

Paul et Luana Belmondo sont récemment devenus grands-parents. Leur fils Alessandro et sa compagne Méliné Ristiguian ont accueilli un petit-garçon, baptisé Vahé, le 10 avril 2022, ouvrant ainsi une cinquième génération de la famille. Impossible d'oublier, pour autant, que le clan est privé de l'un de ses membres phares... d'autant que le bébé est né au lendemain des 89 ans de Jean-Paul Belmondo, décédé le 6 septembre 2021.

Les larmes me montent aux yeux

Pour Paul Belmondo, bien sûr, la plaie reste béante. "Il suffit qu'on en parle, d'un souvenir qui surgit, d'une rencontre, et les larmes me montent aux yeux, comme maintenant, explique-t-il au magazine Paris Match. Je n'ai peut-être pas encore fait mon deuil. Et puis il y a toujours cet amour que les gens lui portaient et dont je suis le réceptacle. A l'aéroport de Nice, une personne est venue me dire qu'elle avait grandi avec Jean-Paul Belmondo et qu'il lui manquait. Elle ne parlait pas que de l'acteur mais surtout de l'homme, de mon père. Nous souffrons de la même absence."

En s'occupant des affaires de son père, Paul Belmondo est cependant tombé sur un véritable trésor. "Des malles de photos entassées, que je suis en train de trier et de ranger. Je retrouve des négatifs d'images qui ont fait des couvertures de Paris Match, des diapositives de mes soeurs et de moi, petits, en vacances avec ma mère et mon père, des clichés avec Laura Antonelli ou avec Ursula Andress, poursuit-il. C'est dingue ! Mon père prenait des tas de photos, mais il ne les exposait jamais."

Je suis attaché à ce que sa mémoire perdure

Ces fameuses images pourraient bien, cependant, finir entre quatre murs, exposées comme elles le méritent. Tout comme Paul Belmondo premier du nom, sculpteur et médailleur mort en 1982, Jean-Paul Belmondo devrait avoir droit à un lieu dédié à sa carrière. "Nous y travaillons, confirme son fils pilote. Je suis attaché à ce que sa mémoire perdure. Nous voulons créer un espace Jean-Paul Belmondo au sein du musée dédié à mon grand-père, à Boulogne. Mon père était quelqu'un de modeste. Il n'aurait jamais voulu empiéter sur l'oeuvre artistique de son père, qu'il vénérait. Il faudra faire quelque chose qui lui aurait plu..."

Retrouvez l'interview intégrale de Paul Belmondo dans le magazine Paris Match, n°3813, du 2 juin 2022.