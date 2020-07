Jean-Paul Belmondo: En terrasse avec son petit-fils Alessandro et ses amis stars

Belmondo l'influenceur

Il faut dire que depuis la fin du confinement, Jean-Paul Belmondo enchaîne les sorties et les retrouvailles entre amis. Il est parti depuis sur la côte d'Azur et multiplie les sorties. Le 3 juillet 2020, l'acteur de 87 ans été aperçu à Saint-Tropez en compagnie de Jean-Roch et du footballeur Adil Rami. "Les influencés font escale à Saint Trop ! Belmondo l'influenceur", écrivait le Cannois Jeff Domenech (ancien chauffeur de l'acteur puis réalisateur du film Belmondo, Itinéraire en 2011). Visiblement en pleine forme, l'acteur star - victime d'un AVC en 2001 - se porte à merveille et enchaîne les rendez-vous et les festivités. D'ailleurs... Jean-Paul cacherait-il un nouveau projet cinématographique ou événementiel à ses fans ? Peut-être...