Jean Paul Gaultier parle de la mort de son premier amour, Francis Menuge

Jean-Paul Gaultier lors du dernier défilé de mode Haute-Couture printemps-été 2020 "Jean-Paul Gaultier" au théâtre du Châtelet à Paris, France, le 22 janvier 2020. Communiqué de presse envoyé vendredi 17 janvier par la maison Jean Paul Gaultier signé du couturier lui-même, il précisait : "Le 22 janvier 2020, je fêterai mes 50 ans de carrière dans la mode avec un grand défilé-show Haute Couture, au Théâtre du Chatelet. Ce sera aussi mon dernier défilé". Celebs during the runway of the Jean-Paul Gaultier Haute Couture Spring/Summer 2020 show as part of Paris Fashion Week at Theatre Du Chatelet in Paris, France, on January 22, 2020.22/01/2020 - Paris