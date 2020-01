Jean-Pierre Castaldi et Jean-Marie Bigard : Leur arbre de Noël mémorable

La recherche contre la maladie, l'accès à l'éducation, le respect de l'environnement... Les célébrités s'associent à de nombreuses causes nobles. Jean-Pierre Castaldi défend celle des enfants défavorisés et maltraités depuis plus de 20 ans. L'acteur a reçu le soutien de Jean-Marie Bigard, Philippe Candeloro et bien d'autres pour la soirée annuelle de son association.

C'est au Cirque Phénix, sur la Pelouse de Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris, que s'est tenu l'événement. Dimanche 12 janvier 2020, l'association CitéStars co-fondée par Jean-Pierre Castaldi et présidée par David Donadeï a organisé son 21e Arbre de Noël. 150 enfants défavorisés et maltraités de la région francilienne, âgés de 5 à 13 ans, ont passé une soirée mémorable en présence de 50 personnalités. Parmi elles, figurait l'humoriste Jean-Marie Bigard.

D'autres stars du stand-up, comme Tex, Maxime et Cartouche étaient également de la partie. L'acteur Bernard Menez, la chanteuse Fabienne Thibeault, l'actrice Sophie Darel, la Miss Beauté Nationale 2020 (CitéStars est partenaire du concours) les anciens patineurs Philippe Candeloro et Gwendal Peizerat, ainsi que l'ex-tennisman Mansour Bahrami complétaient la liste de VIP présents au Cirque Phénix.

L'association CitéStars a été créée le 5 août 1998 pour venir en aide à tous les enfants défavorisés et maltraités de Paris Île-de-France. Elle oeuvre également en faveur des enfants atteints de malformations cardiaques et respiratoires, et collabore avec des hôpitaux pour enfants et la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse).