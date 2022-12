Jean-Pierre Foucault "en roue libre" ? Ses remarques durant l'élection de Miss France ne passent pas...

Sacrée Miss France en décembre 2012, Marine Lorphelin a marqué l'histoire du concours. Aujourd'hui médecin généraliste et créatrice de contenu, la belle brune continue de s'investir au sein de la société et auprès de ses "soeurs" comme elle les appelle. Samedi 17 décembre 2022, elle était d'ailleurs présente lors de l'élection de Miss France 2023. Vêtue d'une sublime robe pailletée au décolleté plongeant, l'ancienne reine de beauté a fait sensation lors de la soirée et sa tenue a visiblement inspiré Jean-Pierre Foucault...

S'il a toujours été irréprochable lors de la présentation du concours Miss France, Jean-Pierre Foucault a quelque peu dérapé ce samedi 17 décembre 2022. En effet, certaines de ses remarques ont fait mouche auprès de nombreux téléspectateurs qui se sont empressés de l'épingler sur les réseaux sociaux... Alors qu'il présentait le jury de cette année, l'animateur de 75 ans s'est adressé à celle qui est médecin généraliste dans la vie. Faisant référence à sa robe de soirée, il a alors lâché un sous-entendu qui n'a pas du tout plu aux internautes : "Euh, quand vous consultez Marine, vous n'êtes pas habillée comme ça, non ?", a-t-il lancé en riant. Insensible à cette petite pique, l'ancienne Miss Bourgogne s'est contentée de répondre "non" en riant elle aussi.

Jean-Pierre Foucault "en roue libre" selon les internautes

Immédiatement, les internautes ont fusillé le célèbre animateur. D'autant plus que ce dernier ne s'est pas arrêté là. Au moment du défilé des Miss en maillot de bain, celui qui présente le concours depuis 27 longues années s'est laissé aller à un petit "Ah enfin !" jugé extrêmement sexiste et déplacé. De quoi scandaliser de nombreux internautes. Sur Twitter, les messages outrés se sont alors multipliés. "Jean-Pierre Foucault est en roue libre", "Je n'ai pas aimé sa réflexion", "5 minutes et Jean-Pierre Foucault trouve le moyen de faire une blague sexiste", "La honte...", "Première vanne sexiste, bien joué !", pouvait-on notamment lire sur le réseau de l'oiseau bleu. Un comportement jugé sexiste mais qui ne ressemble pourtant pas du tout au présentateur.